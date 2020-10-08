За взятки с петербургских водителей в колонию едут три дорожных полицейских. Путешествие началось сразу после суда

По несколько лет колонии и внушительные штрафы получили Александр Белоус, Дмитрий Федотов и Сергей Сухов. За взятки они не омрачали водительские биографии петербуржцев.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 октября, их взяли под стражу сразу после окончания заседания в Пушкинском суде. Белоуса приговорили к 3,5 года и штрафу в миллион, Федотов и Сухов получили по три года колонии строгого режима, 600 и 500 тысяч штрафа соответственно.

Их признали виновными за взятку группой лиц по предварительному сговору, на Белоусе три эпизода, остальные брали деньги дважды. Попались они после того, как ночью 22 октября прошлого года остановили «Субару», у водителя не нашлось полиса ОСАГО. Проверка его биографии показала, что в анамнезе наркотики, как оборот, так и употребление. Проходить медосвидетельствование он отказался. Полицейские просили сто тысяч, но в итоге были готовы сказать «езжай с миром» и за 30.