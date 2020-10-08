FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 15:14
0
Печать

Финляндия снова почти закрылась от других стран ЕС на фоне роста заболеваемости COVID-19

Финское правительство приняло решение ограничить сообщение ещё с тремя европейскими странами.

«С понедельника вновь будут введены ограничения на движение между Финляндией, Латвией, Лихтенштейном и Кипром», — сообщает 8 октября издание Ilta-Sanomat.

Новые ограничения будут в силе до 10 ноября, после чего власти пересмотрят нормативы. Порог для закрытия границы на въезд установлен в Суоми на уровне 25 новых случаев на 100 000 жителей в течение двух недель. Ограничения для российских туристов также не сняли.

Финляндия начала открывать границы в мае, создав так называемый «туристический пузырь» со странами Балтии. Однако уже в конце сентября вернула пограничный контроль со многими европейскими странами.

О том, что гарантии открытия границ с Россией до Нового года нет, рассказала «Фонтанке» генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.

«Число новых случаев COVID-19 в Финляндии значительно увеличивалось еженедельно в течение последнего месяца. Заболеваемость резко возрастает, а доля положительных образцов продолжает расти. Более чем в половине новых случаев источник инфекции остается невыясненным», — заявили 8 октября в минздраве страны. По данным ведомства, общее количество новых случаев за последние две недели наблюдения (39–40-я недели, с 21 сентября по 4 октября) составило 1719, тогда как за предыдущие две недели показатель был вдвое ниже — 817.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний