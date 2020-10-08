Финляндия снова почти закрылась от других стран ЕС на фоне роста заболеваемости COVID-19

Новые ограничения будут в силе до 10 ноября, после чего власти пересмотрят нормативы. Порог для закрытия границы на въезд установлен в Суоми на уровне 25 новых случаев на 100 000 жителей в течение двух недель. Ограничения для российских туристов также не сняли.

«С понедельника вновь будут введены ограничения на движение между Финляндией, Латвией, Лихтенштейном и Кипром», — сообщает 8 октября издание Ilta-Sanomat.

Финляндия начала открывать границы в мае, создав так называемый «туристический пузырь» со странами Балтии. Однако уже в конце сентября вернула пограничный контроль со многими европейскими странами.

О том, что гарантии открытия границ с Россией до Нового года нет, рассказала «Фонтанке» генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.

«Число новых случаев COVID-19 в Финляндии значительно увеличивалось еженедельно в течение последнего месяца. Заболеваемость резко возрастает, а доля положительных образцов продолжает расти. Более чем в половине новых случаев источник инфекции остается невыясненным», — заявили 8 октября в минздраве страны. По данным ведомства, общее количество новых случаев за последние две недели наблюдения (39–40-я недели, с 21 сентября по 4 октября) составило 1719, тогда как за предыдущие две недели показатель был вдвое ниже — 817.