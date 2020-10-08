Независимый эксперт успел посмотреть на Марцинкевича. Версия насильственной смерти в семье Тесака крепнет

Независимый эксперт нашла на теле националиста Максима Марцинкевича порезы, рубцы и синяки. Борозда на шее была вырезана и зашита.

По словам адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика, осмотр тела проводила эксперт ООО «Судебно-медицинский эксперт» Елена Кучина. Ее пустили в морг за несколько часов до похорон.

«Она обнаружила на теле погибшего рубцы, синяки и порезы, а также следы выдранных ногтей. Также она зафиксировала, что странгуляционную борозду на шее Марцинкевича вырезали, а потом зашили», — рассказал Михальчик ТАСС 8 октября.