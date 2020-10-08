Независимый эксперт успел посмотреть на Марцинкевича. Версия насильственной смерти в семье Тесака крепнет
Независимый эксперт нашла на теле националиста Максима Марцинкевича порезы, рубцы и синяки. Борозда на шее была вырезана и зашита.
По словам адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика, осмотр тела проводила эксперт ООО «Судебно-медицинский эксперт» Елена Кучина. Ее пустили в морг за несколько часов до похорон.
«Она обнаружила на теле погибшего рубцы, синяки и порезы, а также следы выдранных ногтей. Также она зафиксировала, что странгуляционную борозду на шее Марцинкевича вырезали, а потом зашили», — рассказал Михальчик ТАСС 8 октября.
Ей также показали фотографии, которые успели сделать родители погибшего. На основании увиденного она пришла к выводу, что Тесака могли убить.
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.