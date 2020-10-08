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08.10.2020 14:24
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Правительство России направит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство выделит около 10 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Важная тема — помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты. Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет», — сказал он.

Ежемесячные пособия на детей 3–7 лет начали выплачиваться 1 июня 2020 года. Право на пособие имеют семьи, в которых подушевой доход не превышает 1 прожиточного минимума, установленного в регионе.

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Комментарии (2)

260657101
Была бы нормальная работа у родителей, в семьях где до прожиточного минимума доход , размер которого как раз чтобы не сдохнуть, то не надо было бы и деньги выделять. И не надо на ковид кивать, по сути с кризиса 2008-2009 ( с небольшой коррекцией до 2014), страна благодаря "эффективной" внешней политике и закручиванию гаек во внутренней экономической, страна стабильно деградирует.
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