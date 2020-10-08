Фотоконкурс «Взгляды» принимает работы о жизни людей с инвалидностью
В Петербурге в 14-й раз стартовал международный фотоконкурс «Взгляды». Фотографов-профессионалов и любителей приглашают поделиться своими работами и с помощью фотоснимков рассказать обществу о жизни человека с инвалидностью.
Как сообщили «Фонтанке» в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», каждый год фотоконкурс объединяет все большее количество участников.
«Работы, участвующие в конкурсной программе, очень разные. Иногда это профессиональные фотосессии и постановочные кадры, иногда моменты, пойманные в объектив совершенно случайно. Но все они одинаково ценны, потому что рассказывают реальные и честные истории. О стремлении, вере и силе духа, о радости, надежде и красоте», — отметили организаторы.
«Каждый год мы получаем все больше заявок от участников, сегодня фонд фотоконкурса насчитывает более 6000 работ, — говорит куратор фотоконкурса «Взгляды» Анастасия Пилькевич. — И мы очень рады, что после подведения итогов конкурса все эти удивительные фотографии не пылятся на полках. Совместно с нашими партнерами мы проводим фотовыставки. Это дает фотографам уникальную возможность не только поделиться своим видением, но и заявить о своем таланте на крупных площадках Петербурга».
В этом году фотоконкурс «Взгляды» является ключевым мероприятием проекта «Важен взгляд каждого», реализуемого ассоциацией «ГАООРДИ» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. В рамках проекта организовано проведение семи выставок, серии обучающих вебинаров для начинающих фотографов и экскурсии в фотосалоны и фотомузеи Северной столицы.
Все работы в этом году принимаются только через официальный сайт фотоконкурса sights.su
Заявки принимаются до 22 ноября 2020 года.