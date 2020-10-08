В Петербурге в 14-й раз стартовал международный фотоконкурс «Взгляды». Фотографов-профессионалов и любителей приглашают поделиться своими работами и с помощью фотоснимков рассказать обществу о жизни человека с инвалидностью.



Как сообщили «Фонтанке» в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», каждый год фотоконкурс объединяет все большее количество участников.

«Работы, участвующие в конкурсной программе, очень разные. Иногда это профессиональные фотосессии и постановочные кадры, иногда моменты, пойманные в объектив совершенно случайно. Но все они одинаково ценны, потому что рассказывают реальные и честные истории. О стремлении, вере и силе духа, о радости, надежде и красоте», — отметили организаторы.