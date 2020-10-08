Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, информация о пожаре в здании, расположенном по адресу: Галерная улица, 7, поступил в экстренные службы около полудня 8 октября. По словам администрации, задымление наблюдается в архиве на четвертом этаже, из помещений эвакуировали 40 человек.

Пожарные локализовали возгорание на территории комитета по труду и занятости населения Петербурга. По предварительной информации, горел стеллаж с документами.

В пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга «Фонтанке» сообщили, что сотрудники ведомства скоро вернутся к работе. Пострадавших нет.

Видеозапись с места события очевидцы разместили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, как работают пожарные, а также запечатлены несколько машин скорой помощи. Свидетели происшествия добавили, что движение по Галерной улице затруднено.