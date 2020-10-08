Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием школьного микроавтобуса в Дагестане. По уточненным данным, в нем погибли трое и пострадали 14 человек.



Как сообщает 8 октября пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан, вечером 7 октября на федеральной трассе Астрахань — Махачкала около поселка Рыбалко столкнулись пять машин: грузовики, легковой автомобиль и школьный микроавтобус.

В аварии погибли водитель микроавтобуса и две женщины (по данным СК РФ, учителя, ехавшие с детьми). В больницу были доставлены 14 человек, в том числе 10 школьников. Первоначально сообщалось о четверых погибших и десяти пострадавших. Как сообщает «Интерфакс», состояние троих детей и одного мужчины оценивается как тяжелое.