В аварии со школьным микроавтобусом в Дагестане погибли учителя и водитель. Пострадали 14 человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием школьного микроавтобуса в Дагестане. По уточненным данным, в нем погибли трое и пострадали 14 человек.
Как сообщает 8 октября пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан, вечером 7 октября на федеральной трассе Астрахань — Махачкала около поселка Рыбалко столкнулись пять машин: грузовики, легковой автомобиль и школьный микроавтобус.
В аварии погибли водитель микроавтобуса и две женщины (по данным СК РФ, учителя, ехавшие с детьми). В больницу были доставлены 14 человек, в том числе 10 школьников. Первоначально сообщалось о четверых погибших и десяти пострадавших. Как сообщает «Интерфакс», состояние троих детей и одного мужчины оценивается как тяжелое.
Председатель СК РФ поручил руководству Следственного управления по Республике Дагестан «незамедлительно возбудить уголовное дело по факту ДТП». Региональный следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным источника «Интерфакса», к аварии привел выезд на встречную полосу грузовика Iveco под управлением 26-летнего гражданина Республики Беларусь. Мужчина задержан, и, по словам собеседника издания, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).