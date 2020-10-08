У ТЦ на Лахтинском проспекте полыхала Mazda. Хозяйке остался стальной остов
Вызов о горящем автомобиле получили экстренные службы утром 8 октября. Пожарный расчет вызвали в Приморский район Петербурга. Огонь полностью охватил машину у торгового центра по адресу: Лахтинский проспект, 85.
По информации городского управления МЧС, информация о пожаре поступила в 10:03. Пожарные прибыли на место в 10:08. Спустя полчаса им удалось справиться с огнем. Как стало известно «Фонтанке», сгоревший автомобиль Mazda принадлежит 37-летней женщине. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
Пока пожарные добирались до места происшествия, охваченную огнем машину сфотографировали и сняли на видео очевидцы. Снимки и ролик появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, салон Mazda выгорел полностью.