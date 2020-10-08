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08.10.2020 13:08
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У ТЦ на Лахтинском проспекте полыхала Mazda. Хозяйке остался стальной остов

Вызов о горящем автомобиле получили экстренные службы утром 8 октября. Пожарный расчет вызвали в Приморский район Петербурга. Огонь полностью охватил машину у торгового центра по адресу: Лахтинский проспект, 85.

По информации городского управления МЧС, информация о пожаре поступила в 10:03. Пожарные прибыли на место в 10:08. Спустя полчаса им удалось справиться с огнем. Как стало известно «Фонтанке», сгоревший автомобиль Mazda принадлежит 37-летней женщине. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Пока пожарные добирались до места происшествия, охваченную огнем машину сфотографировали и сняли на видео очевидцы. Снимки и ролик появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, салон Mazda выгорел полностью.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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