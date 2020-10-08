«Поднимите голову вверх». Директор петербургской фирмы рассказал об обсерваторе по COVID-19 в пансионате «Заря» и других своих клиентах во время пандемии

Участники проекта «Покупай у своих» — владельцы и директора петербургских компаний — продолжают рассказывать «Фонтанке» о том, как коронавирус повлиял на работу предприятий малого бизнеса. «Наша компания не останавливала работу ни на один день, хотя мы и не попадали ни в один из списков — ни закрытых, ни с разрешением работать. Мы занимаемся освещением. Да, современным, да, светодиодным. Но освещением. Поднимите голову вверх. Ваш офис, возможно, освещают светильники, поставленные нашей компанией, — рассказывает генеральный директор фирмы Александр Масловский. — Без освещения невозможна работа ни одного предприятия, больницы, магазина. Кстати, из всех световых приборов в списке необходимых правительство оставило лишь свечи. Хорошо, что не лучины».

За время первой волны пандемии компанией было реализовано много проектов, среди которых школы и детские сады. «Эпидемия эпидемией, а к 1 сентября школы должны быть готовы. Без нашего света школы не откроют, — говорит Александр. — Наша компания участвовала в устройстве обсерватора по COVID-19 на базе пансионата «Заря». Мы поставляли опоры освещения и светодиодные светильники для освещения территории. Можно, наверное, сказать, что есть и наш вклад в борьбу с эпидемией». По словам предпринимателя, все сотрудники фирмы соблюдали необходимые меры безопасности, были закуплены антисептики, средства индивидуальной защиты. «Правда, отметим, что среди наших клиентов и партнеров четко прослеживалось разделение. Одни следовали всем рекомендациям Роспотребнадзора, а вторые относились к ним проще, — откровенничает Масловский. — А вот случаи заболеваний среди этих групп примерно одинаковые. Вот такая вот интересная математика пандемии». Снижение выручки во втором квартале 2020 года оказалось не настолько серьезным, как прогнозировало руководство фирмы. Собственник офисного и складского помещения пошел навстречу, предоставив гибкий график платежей. Александр отметил, что полностью сохранить штат ему удалось, в том числе, и благодаря администрации делового центра, в котором компания арендует помещения.

«Многие наши клиенты — салоны красоты, некоторые розничные магазины и предприятия сферы обслуживания — отказались от проектов по развитию бизнеса или модернизации, ремонтов. Некоторые, к сожалению, были вынуждены свернуть бизнес. Часть наших клиентов, с которыми были достигнуты соглашения о поставках светильников, тоже перенесли сроки закупок, — делится генеральный директор. — Чувствовались тревога и напряжение. Никто не понимал, что будет дальше и как долго это будет происходить. В настоящее время количество проектов в работе, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось, и наша компания вышла на прогнозируемые обороты. Думаем, это связано и с тем, что мы не прекращали свою работу, были всегда на связи и не нарушали взятых на себя обязательств. В трудные времена надежность партнера по бизнесу очень важна. Знаем это и как поставщик, и как заказчик. Для многих наших партнеров пандемия стала толчком к развитию бизнеса. Многие расширяют производство, склады. Также после снятия ограничений появились заказы от предприятий сферы обслуживания — парикмахерских, салонов красоты. Открываются новые фирмы и филиалы. Это не может не радовать».