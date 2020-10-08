FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 12:19
2
Печать

Игроки сборной России по футболу призвали болельщиков соблюдать меры по борьбе с коронавирусом

Игроки сборной России по футболу обратились к болельщикам с просьбой соблюдать меры по борьбе с коронавирусом на ближайших матчах команды. Ролик с обращением появился в Twitter национальной команды.

В записи видео приняли участие защитники Вячеслав Караваев и Илья Кутепов, полузащитник Денис Черышев, вратарь Сослан Джанаев, нападающий Артем Дзюба, а также главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России. Мы очень соскучились по вашей поддержке, но помните, что ситуация непростая и что нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию на трибунах, носите маски и перчатки. Берегите себя и будьте здоровы», — говорится в обращении.

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции. 11 и 14 октября команда под руководством Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Sergik7
Кто на что учился, на то и пригодился. Выбирайте бесконтактные профессии.
Samal_
нет уж спасибо. лучше по ящику поболеть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний