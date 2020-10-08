Игроки сборной России по футболу призвали болельщиков соблюдать меры по борьбе с коронавирусом
Игроки сборной России по футболу обратились к болельщикам с просьбой соблюдать меры по борьбе с коронавирусом на ближайших матчах команды. Ролик с обращением появился в Twitter национальной команды.
⚡️Очень важное обращение.— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2020
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Мы счастливы возвращению болельщиков сборной на трибуны. Но есть правила, которые необходимо соблюдать.
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/FuSz10orL5
В записи видео приняли участие защитники Вячеслав Караваев и Илья Кутепов, полузащитник Денис Черышев, вратарь Сослан Джанаев, нападающий Артем Дзюба, а также главный тренер сборной Станислав Черчесов.
«Мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России. Мы очень соскучились по вашей поддержке, но помните, что ситуация непростая и что нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию на трибунах, носите маски и перчатки. Берегите себя и будьте здоровы», — говорится в обращении.
В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции. 11 и 14 октября команда под руководством Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии.