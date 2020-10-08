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08.10.2020 11:39
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Петербургская статистика смертности от коронавируса падает второй день подряд

В статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попали еще 25 жителей Петербурга. Об этом 8 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Накануне суточный показатель смертности от коронавируса среди петербуржцев составлял 30 человек, днем ранее — 34. При этом неделя началась с 14 летальных случаев от COVID-19 за сутки, зарегистрированных в Петербурге.

Всего в городе с начала пандемии скончались 3162 человека. В России этот показатель составляет 22 056.

Несмотря на кратковременное снижение смертности от коронавируса, заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает расти. В городе выявили 462 новых заболевших, сообщает оперативный штаб.

Подробнее — в тексте «Фонтанки».

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Две противоположные новости за час!))) все как Гебельсу
Nemcoff
Да хоть сколько ни заболевает в спб, выздоравливает ровно 50% и +/-1человек, если кол-во заболевших нечетное
pregatus
Ну давайте ещё сравним этот четверг (25) с прошлым четвергом (22) и напишем про рост более, чем на 10%...

Ну не имеет смысла сравнивать день ото дня такие показатели. Сравнивайте хотя бы за неделю до и сейчас.
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