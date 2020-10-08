Петербургская статистика смертности от коронавируса падает второй день подряд

В статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попали еще 25 жителей Петербурга. Об этом 8 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Накануне суточный показатель смертности от коронавируса среди петербуржцев составлял 30 человек, днем ранее — 34. При этом неделя началась с 14 летальных случаев от COVID-19 за сутки, зарегистрированных в Петербурге.

Всего в городе с начала пандемии скончались 3162 человека. В России этот показатель составляет 22 056.

Несмотря на кратковременное снижение смертности от коронавируса, заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает расти. В городе выявили 462 новых заболевших, сообщает оперативный штаб.