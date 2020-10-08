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08.10.2020 10:29
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«Для Роскосмоса было шоком узнать об аресте Сафронова». Рогозин впервые подробно прокомментировал дело своего советника

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин полагает, что в планы его бывшего помощника не входило «напакостить интересам России».

«Для центрального аппарата Роскосмоса было шоком, когда вдруг по телевидению мы узнали об аресте Сафронова», — рассказал 8 октября Рогозин в интервью ТАСС.

Он допустил, что журналистские публикации Сафронова «раздражали некоторых чиновников». При этом глава госкорпорации уверен в том, что «в его планы точно не входило напакостить интересам России».

Рогозин также отметил, что при приеме на работу журналиста проверили и оснований для отказа не было. «Он шел в пресс-службу в качестве моего советника и не оформлялся на специальную форму допуска», — уточнил Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что не верит в предательство бывшего подчиненного. Он также надеется, что суд оправдает Сафронова.

Советника Рогозина и в прошлом журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России якобы утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
по мне так, любому психически здоровому человеку понятно, что дело Сафронова сфабриковано
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