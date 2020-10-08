«Для Роскосмоса было шоком узнать об аресте Сафронова». Рогозин впервые подробно прокомментировал дело своего советника

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин полагает, что в планы его бывшего помощника не входило «напакостить интересам России».



«Для центрального аппарата Роскосмоса было шоком, когда вдруг по телевидению мы узнали об аресте Сафронова», — рассказал 8 октября Рогозин в интервью ТАСС.

Он допустил, что журналистские публикации Сафронова «раздражали некоторых чиновников». При этом глава госкорпорации уверен в том, что «в его планы точно не входило напакостить интересам России».

Рогозин также отметил, что при приеме на работу журналиста проверили и оснований для отказа не было. «Он шел в пресс-службу в качестве моего советника и не оформлялся на специальную форму допуска», — уточнил Рогозин.