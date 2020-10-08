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08.10.2020 10:19
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«Он не смог бы до сих пор выйти в эфир». Омский врач рассказал о диагнозе Навального

Внешний вид оппозиционного политика и блогера Алексея Навального соответствует тому диагнозу, который ему поставили омские врачи. Об этом 8 октября РИА Новости заявил заведующий отделением городской больницы № 1 в Омске Александр Сабаев.

«Он не смог бы до сих пор выйти в эфир, общаться, вести такую активную жизнь. Он бы находился на больничной койке. Это однозначно. Второй момент, он бы находился даже при хороших прогнозах, хороших клиниках, хороших оборудовании и медикаментах, это был бы, по крайней мере, ранний восстановительный период токсической энцефалопатии, только первое движение рук, первое движение ног, первое открывание самостоятельно глаз, первые попытки приема пищи с помощью персонала и так далее», — сказал Сабаев.

Он также добавил, что сейчас внешность оппозиционера вполне соответствует тому диагнозу, который был поставлен омскими врачами — нарушение углеводного обмена. «Химические болезни, как калечащие болезни, как действующие очень яростно и пагубно на организм, оставляют очень тяжелые внешние признаки», — пояснил Сабаев.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Российского оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в клинику Charite в Германии. Чуть позже местные врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Образцы по просьбе Берлина также изучали специалисты из Швеции и Франции. Вывод был общим с немецкими коллегами. Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме оппозиционера на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября Навального выписали из стационара.

На этой неделе бывший пациент берлинской клиники стал появляться на публике и давать интервью. Одним из первых с ним поговорил YouTube-блогер Юрий Дудь. «Фонтанка» собрала самое интересное из этой беседы. Навальный также ответил на вопросы немецкого таблоида Bild, что может привести к судебному иску.

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Комментарии (34)

Кровокрас
Омский врач.
Британские ученые.
Mikle776
посмотрел немного про этого врача. вот что он заявлял ДО случая с Навальным.
Был вопрос типа сложно ли определить токсикант?
Ответ:
– "Во-первых, не удается определить токсикант. Во-вторых, даже известный токсикант еженедельно меняет свою формулу. Одна молекула изменилась, и наша компьютерная программа уже ее не читает, а библиотека данных не распознает это вещество. В-третьих, современные наркотики употребляются при помощи курения, поэтому определить дозу токсиканта, которую получил курильщик, невозможно."
Это про обычные синтетические наркотики была речь. Если они не могут определить "гражданские" вещества, то как они могут определять "боевые"? Явно их нет в библиотеке данных...
медведь Дмитрий
Очень бы хотелось ,что бы кто то из тут чморящих наших врачей ,попали бы в больницу ,и на вопль :спасите ,получили бы ответ , мы батенька не может ,это вам в Германию надо .
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