«Он не смог бы до сих пор выйти в эфир». Омский врач рассказал о диагнозе Навального

Внешний вид оппозиционного политика и блогера Алексея Навального соответствует тому диагнозу, который ему поставили омские врачи. Об этом 8 октября РИА Новости заявил заведующий отделением городской больницы № 1 в Омске Александр Сабаев.

«Он не смог бы до сих пор выйти в эфир, общаться, вести такую активную жизнь. Он бы находился на больничной койке. Это однозначно. Второй момент, он бы находился даже при хороших прогнозах, хороших клиниках, хороших оборудовании и медикаментах, это был бы, по крайней мере, ранний восстановительный период токсической энцефалопатии, только первое движение рук, первое движение ног, первое открывание самостоятельно глаз, первые попытки приема пищи с помощью персонала и так далее», — сказал Сабаев.

Он также добавил, что сейчас внешность оппозиционера вполне соответствует тому диагнозу, который был поставлен омскими врачами — нарушение углеводного обмена. «Химические болезни, как калечащие болезни, как действующие очень яростно и пагубно на организм, оставляют очень тяжелые внешние признаки», — пояснил Сабаев. Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Российского оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в клинику Charite в Германии. Чуть позже местные врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Образцы по просьбе Берлина также изучали специалисты из Швеции и Франции. Вывод был общим с немецкими коллегами. Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме оппозиционера на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября Навального выписали из стационара.