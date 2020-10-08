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08.10.2020 09:58
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Германия зафиксировала максимальное с начала апреля число новых случаев коронавируса

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 4 058 жителей Германии (на 1 200 больше, чем в среду), это максимальный показатель с начала апреля. Как сообщил в четверг Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется минздраву ФРГ), от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 16 человек.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля — более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Это объясняется также и тем, что в Германии делают существенно больше тестов — около 1 млн в неделю, пишет 8 октября ТАСС.

Жителям Германии необходимо носить маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене с 24 сентября масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах.

В среду власти решили ввести ограничения для жителей из зон риска на поездки по стране. В частности, жители Германии из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не смогут останавливаться в гостиницах на территории ФРГ. Лишь четыре федеральные земли пока не присоединились к новым ограничениям.

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Комментарии (1)

Дмитрий Борцовский
Плохая новость для секты верующих в маски
Потому что они тут неделями кричали, что во всем виноваты плохие россияне, которые дескать маски не носят, вот вирус и вернулся (а носили б маски - он бы самоуничтожился, и жили бы все хорошо). И приводили в пример жителей Европы. Ну так вот - они маски носят, а динамика вируса та же самая
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