Германия зафиксировала максимальное с начала апреля число новых случаев коронавируса

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 4 058 жителей Германии (на 1 200 больше, чем в среду), это максимальный показатель с начала апреля. Как сообщил в четверг Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется минздраву ФРГ), от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 16 человек.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля — более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Это объясняется также и тем, что в Германии делают существенно больше тестов — около 1 млн в неделю, пишет 8 октября ТАСС.