На проспекте Космонавтов мужчину забили до смерти из-за долга в полтора миллиона

Полиция Московского района ищет мужчину, который до смерти избил своего должника на проспекте Космонавтов.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 октября, всё произошло накануне ночью. 41-летнего жителя дома №65 нашли недалеко с пробитой головой, переломанным лицом, травмами груди и живота, повреждением внутренних органов. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, однако сердце пострадавшего через три часа перестало биться.



Родственники погибшего рассказали полиции, что конфликт развязал некий Наридин, которому покойный якобы должен был полтора миллиона рублей. С места происшествия он скрылся на «Тойоте Камри», зарегистрированной на 24-летнего молодого человека. Как уточнили в полицейском главке, к розыску и задержанию злоумышленника приняты все меры.

