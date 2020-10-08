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08.10.2020 09:07
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На проспекте Космонавтов мужчину забили до смерти из-за долга в полтора миллиона

Полиция Московского района ищет мужчину, который до смерти избил своего должника на проспекте Космонавтов.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 октября, всё произошло накануне ночью. 41-летнего жителя дома №65 нашли недалеко с пробитой головой, переломанным лицом, травмами груди и живота, повреждением внутренних органов. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, однако сердце пострадавшего через три часа перестало биться.

Родственники погибшего рассказали полиции, что конфликт развязал некий Наридин, которому покойный якобы должен был полтора миллиона рублей. С места происшествия он скрылся на «Тойоте Камри», зарегистрированной на 24-летнего молодого человека. Как уточнили в полицейском главке, к розыску и задержанию злоумышленника приняты все меры.

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Комментарии (5)

Петр Петров
Хорошо машину не стал жечь, пострадали бы невиновные!
тат2007amg
Со жмура навряд чего получит..
Maiok
Наридин уже в пути в домашний кишлак...
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