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08.10.2020 10:00
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Сегодня с 19.00 на tv.fontanka.ru — два с половиной часа оригинальной электронной музыки и медиаарта «Термен-Фест»

Два вечера — 8 и 9 октября с 19.00 — «Фонтанка» будет эксклюзивно транслировать выступления артистов разных стран в рамках фестиваля электронной музыки «Термен-Фест». Подключиться к эфиру можно на странице tv.fontanka.ru или в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».

Фестиваль посвящён 100-летию изобретения уникального музыкального инструмента — терменвокса — и назван в честь его создателя, петербуржца Льва Термена. Выступления артистов, играющих электроакустическую музыку (некоторые из них играют и на терменвоксе), дополнит медиа-арт, в том числе созданный в дополненной реальности цифровым художником.

Лайн-ап первого вечера:

19.00–20.00

Лидия Кавина

Man As Island

Elio Martusciello (Италия)

Modality (США)

Carolina Eyck (Германия)

Maarja Nuut & Ruum (Эстония)

Grigory Gromov

20.00–21.00

SPTNK

Stress_TN (Латвия)

BRAUN (Эстония / Швейцария)

Дмитрий Гурович

21.00–21.30

Ryan Ingebritsen (США)

Gilles Peterson (Великобритания)

Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре, 12+.

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