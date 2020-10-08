Сегодня с 19.00 на tv.fontanka.ru — два с половиной часа оригинальной электронной музыки и медиаарта «Термен-Фест»
Два вечера — 8 и 9 октября с 19.00 — «Фонтанка» будет эксклюзивно транслировать выступления артистов разных стран в рамках фестиваля электронной музыки «Термен-Фест». Подключиться к эфиру можно на странице tv.fontanka.ru или в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».
Фестиваль посвящён 100-летию изобретения уникального музыкального инструмента — терменвокса — и назван в честь его создателя, петербуржца Льва Термена. Выступления артистов, играющих электроакустическую музыку (некоторые из них играют и на терменвоксе), дополнит медиа-арт, в том числе созданный в дополненной реальности цифровым художником.
Лайн-ап первого вечера:
19.00–20.00
Лидия Кавина
Man As Island
Elio Martusciello (Италия)
Modality (США)
Carolina Eyck (Германия)
Maarja Nuut & Ruum (Эстония)
Grigory Gromov
20.00–21.00
SPTNK
Stress_TN (Латвия)
BRAUN (Эстония / Швейцария)
Дмитрий Гурович
21.00–21.30
Ryan Ingebritsen (США)
Gilles Peterson (Великобритания)
Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре, 12+.