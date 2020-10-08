Московских пенсионеров «вернули» во времена Андропова. В театрах искали нарушителей режима самоизоляции
Московских пенсионеров заставили вспомнить советскую молодость и знаменитые облавы времен Генерального секретаря Юрия Андропова. В столичных театрах искали людей, которые решили приобщиться к прекрасному вместо того, чтобы соблюдать предписанный мэром домашний режим.
Рейды в Театре сатиры «Ленкоме» провели инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками полиции, сообщил 7 октября агентству «Москва» главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда был выявлен ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», - сказал Ян Поповский.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилась вдвое. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил действие социальных карт для пенсионеров и школьников. Пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции.
Юрий Владимирович Андропов — советский государственный и политический деятель, руководитель СССР в 1982—1984 годах. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Правление Андропова запомнилось борьбой с тунеядцами и прогульщиками. Милиционеры проверяли документы у граждан, которые в дневное время находились в общественных местах (кинотеатрах, кафе, банях) и спрашивали, почему те не на работе. Составлялись списки нарушителей, в которые попадали не только взрослые, но даже и школьники. После эти списки передавали руководству предприятий, где числились граждане, с требованием объяснить причину их отсутствия на работе.