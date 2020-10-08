Московских пенсионеров «вернули» во времена Андропова. В театрах искали нарушителей режима самоизоляции

Московских пенсионеров заставили вспомнить советскую молодость и знаменитые облавы времен Генерального секретаря Юрия Андропова. В столичных театрах искали людей, которые решили приобщиться к прекрасному вместо того, чтобы соблюдать предписанный мэром домашний режим.



Рейды в Театре сатиры «Ленкоме» провели инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками полиции, сообщил 7 октября агентству «Москва» главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.



«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда был выявлен ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», - сказал Ян Поповский.

