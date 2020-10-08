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08.10.2020 07:50
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Петербуржцев ждёт тёплый пасмурный четверг. До похолодания осталось совсем немного

Погода в четверг, 8 октября, жителей Петербурга не разочарует. День в Северной столице обещает быть тёплым, пусть и хмурым.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в дневные часы в городе потеплеет до 16 градусов. Ночью температура понизится на 5-7 градусов. Весь четверг петербуржцев будет сопровождать облачная с прояснениями погода, во второй половине дня может пройти дождь, но надолго это не затянется.

Синоптики обещают, что ещё как минимум три дня в Петербурге будет тепло, однако, уже в воскресенье столбики термометров днём не поднимутся выше 12 градусов.

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Комментарии (1)

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По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в дневные часы в городе потеплеет до 16 градусов. Днём температура понизится на 5-7 градусов.

У Вас с головой все в порядке?)
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