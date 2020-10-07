«Спартак» ответит в суде за нарушения «коронавирусной безопасности» на матче с «Зенитом»

Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак» за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом», который прошел 3 октября в Москве. Как сообщается в среду, 7 октября, на официальном сайте ведомства, в связи с этим в отношении организатора матча (ФК «Спартак») возбуждено административное расследование.



«По итогам расследования 7 октября 2020 года на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Данная статья предусматривает административное наказание на должностных лиц от 50000 до 150000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 500000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

