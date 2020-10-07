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07.10.2020 21:51
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«Это антитеррористическая война». Пашинян заявил, что говорил Путину об угрозе России из-за атак Азербайджана и Турции

Новое столкновение в Нагорном Карабахе «изменило весь контекст» конфликта. Об этом 7 октября в интервью РБК заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это антитеррористическая война, которая ведется Нагорным Карабахом и Арменией. Это террористическая атака против Нагорного Карабаха, которую инициировал Азербайджан и организовала Турция. Это уже угроза не только для Нагорного Карабаха, а конкретная угроза для России. И факт в том, что Россия тоже примерно так оценивает ситуацию», - подчеркнул Пашинян.

Он заявил, что именно вмешательство террористических группировок было основной темой его переговоров с Владимиром Путиным. В последний раз, по официальным данным, лидеры разговаривали сегодня.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил, что в зону конфликта подтягиваются наемники из международных террористических организаций. Власти Азербайджана отрицали подозрения в том, что они привлекают боевиков из Сирии. Они обвиняли Армению в том же самом, в Ереване с этим не соглашались.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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