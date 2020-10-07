Поражением для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», прошедший в среду, 7 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:4.
Сражение с Металлургом завершается не в нашу пользу.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 7, 2020
Исправляться будем уже послезавтра - ждем всех на игре с "Сочи"!#СКАММГ pic.twitter.com/fZuluxbKxg
Единственный гол СКА забил Йоонас Кемппайнен на 21-й минуте. У «Металлурга» отличились Юхо Ламмикко (22), Егор Яковлев (29), Егор Коробкин (51) и Сергей Плотников (59).
Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера петербургского клуба в этом матче был вице-президент команды Роман Ротенберг. Для него это второй матч в новой роли. Ранее он покидал расположение команды из-за подозрений на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Ротенберг заменяет заболевшего главного тренера Валерия Брагина, ранее сообщалось о вспышке COVID-19 в клубе.
После 14 матчей СКА с 19 очками занимает второе место в Западной конференции. Следующий матч армейцы с Невы проведут 9 октября против «Сочи». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.