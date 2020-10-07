Комздрав объяснил, почему смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%

В стационары Петербурга в 2020 году привезли больше пожилых петербуржцев с деменцией. Смертность от психических расстройств занимает доли процента от общей статистики.



Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в комитете по здравоохранению, внушительный рост смертности у людей с диагностированными психическими расстройствами, а прирост составил 447,8%, связан с небольшим их количеством. В прошлом году умерли 3 душевнобольных пациента, в этом - 12. «В процентном отношении от общего числа смертей эти случаи составляют менее 0,03%», - отметили в комитете 7 октября.

