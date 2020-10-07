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07.10.2020 21:30
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Комздрав объяснил, почему смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%

В стационары Петербурга в 2020 году привезли больше пожилых петербуржцев с деменцией. Смертность от психических расстройств занимает доли процента от общей статистики.

Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в комитете по здравоохранению, внушительный рост смертности у людей с диагностированными психическими расстройствами, а прирост составил 447,8%, связан с небольшим их количеством. В прошлом году умерли 3 душевнобольных пациента, в этом - 12. «В процентном отношении от общего числа смертей эти случаи составляют менее 0,03%», - отметили в комитете 7 октября.

Специалисты полагают, что растущая смертность связана «с увеличением поступления в стационары лиц пожилого и старческого возраста, которые страдали деменцией».

О росте в 447% стало известно из презентации главы комздрава Дмитрия Лисовца накануне. Оттуда же можно было узнать, что смертность из-за болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, выросла на 106,3%, и настолько же — от пневмонии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Peshekhod
Худо считаете. Было 3, стало 12 т.е в 4 раза или на 300% больше. Откуда 447%?
РР_75
Проценты от величины меньше 100 не берутся в статистике.
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