Комздрав объяснил, почему смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%
В стационары Петербурга в 2020 году привезли больше пожилых петербуржцев с деменцией. Смертность от психических расстройств занимает доли процента от общей статистики.
Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в комитете по здравоохранению, внушительный рост смертности у людей с диагностированными психическими расстройствами, а прирост составил 447,8%, связан с небольшим их количеством. В прошлом году умерли 3 душевнобольных пациента, в этом - 12. «В процентном отношении от общего числа смертей эти случаи составляют менее 0,03%», - отметили в комитете 7 октября.
Специалисты полагают, что растущая смертность связана «с увеличением поступления в стационары лиц пожилого и старческого возраста, которые страдали деменцией».
О росте в 447% стало известно из презентации главы комздрава Дмитрия Лисовца накануне. Оттуда же можно было узнать, что смертность из-за болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, выросла на 106,3%, и настолько же — от пневмонии.