FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 19:18
2
Печать

Росстат: В октябре в РФ вернулась инфляция

Потребительские цены в России за период с 29 сентября по 5 октября текущего года выросли на 0,1%, сообщает Росстат.

«За период с 29 сентября по 5 октября 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%), с начала октября — 100,1%, с начала года — 103,0%», — говорится в сообщении.

За неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 4,6%. За этот же период на 1,6% увеличились цены на подсолнечное масло. При этом в Башкортостане и Калужской области оно подешевело на 0,8% и 0,4% соответственно.

Яйца куриные выросли в цене на 1,2%, гречневая крупа — на 0,4%, мороженая рыба — на 0,6%. Цены на говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и жирный творог поднялись на 0,2%.

Одновременно на 0,1% снизились цены на вареную колбасу, мясные консервы, сливочное масло, пастеризованое молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, карамель, соль и пшено.

Плодоовощная продукция подешевела 1,6%. Так, цены на яблоки снизились на 3,1%, морковь — 2,5%, белокочанную капусту — 2%. В то же время помидоры подорожали на 1,9%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Вечером 6 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что потребительские цены в России в сентябре снизились на 0,07% по сравнению с августом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

aborigenSPB
То есть в мае-сентябре она была 25%, а в сентябре вернулась в лоно Росстата!!!
260551481
Как бы все не дорожало, но итогом текущего года от Росстата станет: запланированная инфляция в 2,5 % ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний