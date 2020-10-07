Росстат: В октябре в РФ вернулась инфляция

Потребительские цены в России за период с 29 сентября по 5 октября текущего года выросли на 0,1%, сообщает Росстат.

«За период с 29 сентября по 5 октября 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%), с начала октября — 100,1%, с начала года — 103,0%», — говорится в сообщении.

За неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 4,6%. За этот же период на 1,6% увеличились цены на подсолнечное масло. При этом в Башкортостане и Калужской области оно подешевело на 0,8% и 0,4% соответственно.