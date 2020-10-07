Росстат: В октябре в РФ вернулась инфляция

Потребительские цены в России за период с 29 сентября по 5 октября текущего года выросли на 0,1%, сообщает Росстат.
«За период с 29 сентября по 5 октября 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%), с начала октября — 100,1%, с начала года — 103,0%», — говорится в сообщении.
За неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 4,6%. За этот же период на 1,6% увеличились цены на подсолнечное масло. При этом в Башкортостане и Калужской области оно подешевело на 0,8% и 0,4% соответственно.
Яйца куриные выросли в цене на 1,2%, гречневая крупа — на 0,4%, мороженая рыба — на 0,6%. Цены на говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и жирный творог поднялись на 0,2%.
Одновременно на 0,1% снизились цены на вареную колбасу, мясные консервы, сливочное масло, пастеризованое молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, карамель, соль и пшено.
Плодоовощная продукция подешевела 1,6%. Так, цены на яблоки снизились на 3,1%, морковь — 2,5%, белокочанную капусту — 2%. В то же время помидоры подорожали на 1,9%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.
Вечером 6 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что потребительские цены в России в сентябре снизились на 0,07% по сравнению с августом.