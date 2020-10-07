ФК «Уфа» уволил главного тренера Евсеева

ФК «Уфа» расторг договор с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщается на сайте футбольного клуба.



«Футбольный клуб «Уфа» и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт», — говорится в сообщении. В Twitter-аккаунте клуба уточняется, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков.

Евсеев стал главным тренером «Уфы» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела 55 официальных матчей и одержала 14 побед. Еще 20 раз «Уфа» проиграла, а 21 раз сыграла вничью.