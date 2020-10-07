FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 18:59
3
Печать

ФК «Уфа» уволил главного тренера Евсеева

ФК «Уфа» расторг договор с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщается на сайте футбольного клуба.

«Футбольный клуб «Уфа» и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт», — говорится в сообщении. В Twitter-аккаунте клуба уточняется, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков.

Евсеев стал главным тренером «Уфы» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела 55 официальных матчей и одержала 14 побед. Еще 20 раз «Уфа» проиграла, а 21 раз сыграла вничью.

В настоящее время «Уфа» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний