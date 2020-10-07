Суд обязал китайский ресторан прекратить дымить на Пестеля. Заведение исполнило наказ, само того не зная

Роспотребнадзор отреагировал на жалобы петербуржцев и проверил, как устроена кухня китайского ресторана в центре Петербурга. Пока регулятор писал бумаги и отправлял их в суд, соседствующее с музеем Бродского заведение закрылось.



О решении суда обязать ресторан оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию и рассказать об этом потребителям через СМИ 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.

На запахи, мусор и крыс житель дома на углу Литейного и Пестеля пожаловался в мае прошлого года. Роспотребнадзор отреагировал и приехал еще через два месяца. В подвальном кафе нашелся ряд нарушений, например воздуховод был выведен на фасад в полуметре от земли, вытяжная шахта срезана. «На момент обследования одно воздухозаборное отверстие со стороны дворового фасада дома закрыто и заштукатурено, второе воздухозаборное устройство со стороны дворового фасада дома срезано в процессе ремонта фасада здания», — вписал в протокол на ООО «Тэн Фэй» Роспотребнадзор, вменив владельцам то, за что отвечать должны коммунальные службы. Год назад заведение оштрафовали на 30 тысяч рублей, устранить нарушения было велено до октября 2019.