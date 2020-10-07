Суд обязал китайский ресторан прекратить дымить на Пестеля. Заведение исполнило наказ, само того не зная
Роспотребнадзор отреагировал на жалобы петербуржцев и проверил, как устроена кухня китайского ресторана в центре Петербурга. Пока регулятор писал бумаги и отправлял их в суд, соседствующее с музеем Бродского заведение закрылось.
О решении суда обязать ресторан оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию и рассказать об этом потребителям через СМИ 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.
На запахи, мусор и крыс житель дома на углу Литейного и Пестеля пожаловался в мае прошлого года. Роспотребнадзор отреагировал и приехал еще через два месяца. В подвальном кафе нашелся ряд нарушений, например воздуховод был выведен на фасад в полуметре от земли, вытяжная шахта срезана. «На момент обследования одно воздухозаборное отверстие со стороны дворового фасада дома закрыто и заштукатурено, второе воздухозаборное устройство со стороны дворового фасада дома срезано в процессе ремонта фасада здания», — вписал в протокол на ООО «Тэн Фэй» Роспотребнадзор, вменив владельцам то, за что отвечать должны коммунальные службы. Год назад заведение оштрафовали на 30 тысяч рублей, устранить нарушения было велено до октября 2019.
Роспотребнадзор приехал еще раз и понял, что их указания выполнены не были. Специалисты ведомства составили протокол и отправили материалы в суд. При этом, по данным СПАРК, проверки после лета 2019 года к «Тэн Фэй» не приходили.
Основной актив компании — ресторан «Макао» на Кораблестроителей, где и зарегистрировано юрлицо. По состоянию на прошлый год, бизнес стоил 26 млн рублей. Найти следы деятельности китайских поваров на Пестеля в настоящее время «Фонтанке» не удалось. Из заведения на Васильевском острове сообщили, что ресторан в Центральном районе закрыт уже давно.