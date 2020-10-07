Skoda научила искусственный интеллект выявлять неполадки в автомобиле по звуку
Компания Skoda разработала и тестирует мобильное приложение для диагностики автомобиля. Sound Analyzer способен выявлять неполадки в машине по звуку.
Как сообщает 7 октября пресс-служба «Шкоды», приложение Sound Analyzer использует искусственный интеллект. Программа при помощи встроенного микрофона смартфона или планшета записывает шум, который издает автомобиль во время движения, и сравнивает его с сохраненными образцами из базы данных. Для этого звуковой файл сначала преобразуется в спектрограмму.
Искусственный интеллект анализирует полученные данные и выдает конкретное описание результата, а также сообщает, насколько необходимо техническое обслуживание или ремонт, основываясь на заранее заложенных шаблонах. В настоящее время приложение способно работать с десятью шаблонами, в том числе для системы рулевого управления, компрессора кондиционера и коробки передач DSG. Точность диагностики составляет более 90%.
Приложение тестируется в 14 странах, включая Россию. В пилотном проекте участвуют 245 дилеров чешской марки.