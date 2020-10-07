Эстония отозвала посла из Минска

Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций, из Минска она отправится в Таллин 8 октября, сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД.



«Второго октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы в Минск для консультаций и заставила Польшу и Литву сделать аналогичный шаг. Кроме того, Белоруссия потребовала значительного сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске. В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла», — говорится в сообщении.