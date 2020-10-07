Эстония отозвала посла из Минска

Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций, из Минска она отправится в Таллин 8 октября, сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД.
«Второго октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы в Минск для консультаций и заставила Польшу и Литву сделать аналогичный шаг. Кроме того, Белоруссия потребовала значительного сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске. В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла», — говорится в сообщении.
«Приглашение послов на консультации — шаг политический, а не юридический. Это означает временный отъезд посла, но статус посла, включая право на возвращение в аккредитованную столицу, не изменится», — добавляют в Таллине.
Ранее 7 октября посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис был отозван в Ригу для консультаций.
Глава МИД Польши Збигнев Рау вечером 5 октября заявил в «Твиттере» о некоем «отзыве послов стран ЕС из Белоруссии». С его слов, Европейский союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии. Для консультаций были отозваны послы Польши, Литвы, Германии и Эстонии.
Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.