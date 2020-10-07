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07.10.2020 15:41
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Кремль отреагировал на решение Варшавы оштрафовать «Газпром» на 7,5 млрд долларов

После решения польских властей оштрафовать «Газпром» по делу о «Северном потоке — 2» в Кремле выразили уверенность, что российская корпорация предпримет юридические меры для защиты своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нужно адресовать вопрос «Газпрому». Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что всё, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», — передает РИА Новости его слова.

Представитель Кремля выразил мнение, что решение Варшавы, скорее всего, не скажется негативно на русско-польских отношениях. По его словам, их сейчас вряд ли можно назвать процветающими.

«Газпром» уже заявил о том, что собирается обжаловать штраф в размере около $ 7,54 млрд, который наложило Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK). «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — считают в «Газпроме». В компании сообщили о намерении обжаловать штраф и отметили, что в случае этого решение регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда.

Ранее управление наложило на «Газпром» штраф в размере 29 млрд злотых, что примерно равно 594 млрд рублей (или $ 7,54 млрд), из-за отсутствия разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2». Также UOKiK оштрафовал пять европейских компаний, участвовавших в реализации проекта, на 234 млн злотых (4,8 млрд рублей, $ 60,84 млн).

Газопровод «Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

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Комментарии (5)

Славик Григорьев
Хохлам уплатили и пшекам заплатят! Дятлы и ворье...
260551481
Путинский топ-менеджмент опять смачно окунули мордой в грязь.
260561981
акции этой 'успешной' компании и так с марта где-то внизу болтаются, видимо еще упадут
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