Кремль отреагировал на решение Варшавы оштрафовать «Газпром» на 7,5 млрд долларов

«Нужно адресовать вопрос «Газпрому». Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что всё, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», — передает РИА Новости его слова.

После решения польских властей оштрафовать «Газпром» по делу о «Северном потоке — 2» в Кремле выразили уверенность, что российская корпорация предпримет юридические меры для защиты своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил мнение, что решение Варшавы, скорее всего, не скажется негативно на русско-польских отношениях. По его словам, их сейчас вряд ли можно назвать процветающими.

«Газпром» уже заявил о том, что собирается обжаловать штраф в размере около $ 7,54 млрд, который наложило Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK). «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — считают в «Газпроме». В компании сообщили о намерении обжаловать штраф и отметили, что в случае этого решение регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда.

Ранее управление наложило на «Газпром» штраф в размере 29 млрд злотых, что примерно равно 594 млрд рублей (или $ 7,54 млрд), из-за отсутствия разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2». Также UOKiK оштрафовал пять европейских компаний, участвовавших в реализации проекта, на 234 млн злотых (4,8 млрд рублей, $ 60,84 млн).

