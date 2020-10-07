«Газпром» обжалует «беспрецедентный» штраф польского регулятора в размере $ 7,54 млрд

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», — считают в «Газпроме». В компании сообщили о намерении обжаловать штраф и отметили, что в случае этого решение регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда.

«Газпром» собирается обжаловать штраф в размере около $ 7,54 млрд, который наложило Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK). Об этом 7 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. В нем отмечается, что действия регулятора говорят о желании любыми способами помешать реализации проекта «Северный поток-2».

Ранее управление наложило на «Газпром» штраф в размере 29 млрд злотых, что примерно равно 594 млрд рублей или $ 7,54 млрд, из-за отсутствия разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». Также UOKiK оштрафовал пять европейских компаний, участвовавших в реализации проекта, на 234 млн злотых (4,8 млрд рублей, $ 60,84 млн).

В «Газпроме» объясняют, что компанию и ее партнеров обвиняют в не согласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации «Северного потока-2», но фактически над проектом работала «дочка» российской компании с привлечением заемного финансирования.

Газопровод «Северный поток-2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

27 декабря 2020 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод планируют запустить до конца 2020 года. На этой неделе флотилия для достройки «Северного потока-2» начала собираться в Калининграде. Это происходит на фоне обсуждения новых санкций в отношении газопровода на мировом уровне после отравления оппозиционера Алексея Навального, в анализах которого немецкие и французские врачи нашли следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».