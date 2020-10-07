Часть залов Александровского дворца откроется для посетителей в 2021 году. О сроках реставрации 7 октября рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. По её словам, проект восстановления дворца специально был «разбит на две очереди». Это позволяет «не ждать готовности всего, а открыть для посетителей самые востребованные помещения, где жила семья Николая II». Речь идёт о 15 помещениях, среди которых — свитская, спальня, сиреневый кабинет, палисандровая гостиная на половине императрицы Александры Фёдоровны, приёмная, рабочий кабинет, мавританская уборная и камердинерские на половине Николая II. Помимо этого, откроются парадный кабинет и залы библиотеки.

«Рассчитываем, что, несмотря на пандемию, мы к следующему сезону этот дворец представим публике и пустим первых посетителей. Сейчас готовность достаточно высокая: остались некоторые инженерные вопросы и сама процедура сдачи госкомиссии этих помещений. Мы уже готовы морально, так что меньше чем через полгода, надеюсь, мы это сделаем», — сказала Таратынова.



На вторую очередь и восстановление западной части Александровского дворца, по оценкам руководства музея-заповедника, уйдёт три года.



Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей, сейчас освоено 1,7 миллиарда из них. Помимо восстановления Александровского дворца в Царском Селе, проходят работы в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Восемь помещений в нём также будут открыты через три года.