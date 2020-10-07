В Царском Селе показали, как выглядит Александровский дворец за полгода до открытия основных залов
Часть залов Александровского дворца откроется для посетителей в 2021 году. О сроках реставрации 7 октября рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. По её словам, проект восстановления дворца специально был «разбит на две очереди». Это позволяет «не ждать готовности всего, а открыть для посетителей самые востребованные помещения, где жила семья Николая II». Речь идёт о 15 помещениях, среди которых — свитская, спальня, сиреневый кабинет, палисандровая гостиная на половине императрицы Александры Фёдоровны, приёмная, рабочий кабинет, мавританская уборная и камердинерские на половине Николая II. Помимо этого, откроются парадный кабинет и залы библиотеки.
«Рассчитываем, что, несмотря на пандемию, мы к следующему сезону этот дворец представим публике и пустим первых посетителей. Сейчас готовность достаточно высокая: остались некоторые инженерные вопросы и сама процедура сдачи госкомиссии этих помещений. Мы уже готовы морально, так что меньше чем через полгода, надеюсь, мы это сделаем», — сказала Таратынова.
На вторую очередь и восстановление западной части Александровского дворца, по оценкам руководства музея-заповедника, уйдёт три года.
Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей, сейчас освоено 1,7 миллиарда из них. Помимо восстановления Александровского дворца в Царском Селе, проходят работы в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Восемь помещений в нём также будут открыты через три года.
По утверждению Таратыновой, в ближайшее время реставраторы смогут приступить и к восстановлению Китайского театра, который находится недалеко от Екатерининского дворца.
«Китайский театр является лицом нашего музея, потому что стоит на пешеходной и очень посещаемой Главной аллее. Есть все основания полагать, что в ближайшее время вопрос сдвинется с мёртвой точки», — поделилась глава ГМЗ.
Реставрация и восстановление интерьеров Александровского дворца идут с 2015 года. Эксперты опираются на фотографии, автохромы и иконографию. Убранство некоторых помещений, например Сиреневого кабинета, удалось воссоздать благодаря сохранившимся образцам ткани.