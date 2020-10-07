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07.10.2020 13:51
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Макаров: ЗакС не вмешивался и не будет вмешиваться в работу Горизбиркома

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что парламент никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в работу Городской избирательной комиссии. Об этом депутат заявил 7 октября во время брифинга в Мариинском дворце.

«Я с уважением отношусь к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой. Но, чтобы было понятно, Законодательное собрание Санкт-Петербурга никогда не вмешивалось в работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. У нас избирком работает в соответствии с законодательством», — сказал он.

В сентябре 2019 года, после муниципальных выборов в Петербурге, Памфилова заявила об имеющихся фактах прямого вмешательства в выборный процесс спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова и двух депутатов Госдумы от «Единой России» — Михаила Романов и Евгения Марченко.

В сентябре 2020 года ЦИК выразил недоверие главе Горизбиркома Виктору Миненко и предложил досрочно сложить полномочия ряду членов комиссии.

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Комментарии (2)

Cashmare
кто ж его крышует-то, смелого такого
Вячеслав Рогожин
Вмешивается ЕР
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