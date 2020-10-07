Макаров: ЗакС не вмешивался и не будет вмешиваться в работу Горизбиркома
Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что парламент никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в работу Городской избирательной комиссии. Об этом депутат заявил 7 октября во время брифинга в Мариинском дворце.
«Я с уважением отношусь к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой. Но, чтобы было понятно, Законодательное собрание Санкт-Петербурга никогда не вмешивалось в работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. У нас избирком работает в соответствии с законодательством», — сказал он.
В сентябре 2019 года, после муниципальных выборов в Петербурге, Памфилова заявила об имеющихся фактах прямого вмешательства в выборный процесс спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова и двух депутатов Госдумы от «Единой России» — Михаила Романов и Евгения Марченко.
В сентябре 2020 года ЦИК выразил недоверие главе Горизбиркома Виктору Миненко и предложил досрочно сложить полномочия ряду членов комиссии.