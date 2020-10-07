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07.10.2020 13:44
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В России подорожают сигареты. Совфед одобрил повышение акцизов на табак

Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут в России на 20 процентов в 2021 году. Закон о повышении одобрили в Совете Федерации 7 октября.

Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, пишет РИА Новости.

Повышение на 20 процентов увеличит среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей, розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.

Первоначально с идеей выступило Министерство финансов, которое полагает, что внеплановое повышение акцизов поможет государству выполнить социальные обязательства в условиях роста бюджетных расходов в связи с коронавирусом.

Чем обернется 20-процентный рост акциза на табак читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

firma
Табачные компании просто счастливы.
Brit
В Германии пачка сигарет начинается от 9 евро, но и качество у них исключительное.
А тут постепенно доводят стоимость табака до европейского уровня, а качеством они как самокрутка у бомжа из отходов с "Пятёрочки",
perfect
Алкоголь и слабоалкогольные бы тоже в 10 раз увеличили или вообще запретили. Совсем дьявольские увлечения. подсадили нас на зеленого змея: сигареты и алкаха, а мы ведемся... сухой закон надо и сигареты запретить. воняет во всех подъездах, дышать невозможно
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