В России подорожают сигареты. Совфед одобрил повышение акцизов на табак
Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут в России на 20 процентов в 2021 году. Закон о повышении одобрили в Совете Федерации 7 октября.
Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, пишет РИА Новости.
Повышение на 20 процентов увеличит среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей, розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.
Первоначально с идеей выступило Министерство финансов, которое полагает, что внеплановое повышение акцизов поможет государству выполнить социальные обязательства в условиях роста бюджетных расходов в связи с коронавирусом.
Чем обернется 20-процентный рост акциза на табак читайте в материале «Фонтанки».