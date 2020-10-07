В России подорожают сигареты. Совфед одобрил повышение акцизов на табак

Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут в России на 20 процентов в 2021 году. Закон о повышении одобрили в Совете Федерации 7 октября.



Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, пишет РИА Новости.

