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07.10.2020 13:28
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«Без мата не продашь самоката». Во время карантина бизнесмен получил двойку и жалобу в пожарную инспекцию

Проект «Покупай у своих» продолжает развиваться: скоро на карте появится возможность поиска товаров и услуг по ключевым словам. А «Фонтанка» продолжает рассказывать читателям о жизни малого бизнеса в коронавирусных условиях.

«Честно говоря, мы из тех счастливчиков, кому повезло хорошо пережить первую волну, — рассказывает Артём Богданов, владелец магазина самокатов и беговелов. — Спад у нас 10% год к году. И то, потому что ленивые и бестолковые. Что будет дальше, покажет время».

У фирмы есть розничная точка и интернет-магазин. «Когда закрыли розницу, мы перекрыли вход в магазин столом и начали работать как пункт самовывоза. Как интернет-магазин продолжили отгружать заказы, — делится Артем. — Так как был сезон, и народ к нам ломился, не читая никаких предупреждений, получили шквал мата, двоек и колов в отзовиках, потому что не пускали людей в зал. А один товарищ настрочил за это на нас в пожарную и Роспотребнадзор! Приходил пожарный инспектор».

По словам бизнесмена, во время самоограничений компания сократила смены, но полностью сохранила коллектив. Когда сняли карантин, магазин вернулся к прежнему штатному расписанию. Как индивидуальный предприниматель Богданов использовал возможность не платить ЕНВД и пару взносов.

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Комментарии (1)

KVash
дебилов-то полно, нет бы нормально выяснить всё - зааачем! лучше анонимку негативную кинуть в интернет. вот это по-возрослому) терпения бизнесменам!
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