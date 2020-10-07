«Без мата не продашь самоката». Во время карантина бизнесмен получил двойку и жалобу в пожарную инспекцию

Проект «Покупай у своих» продолжает развиваться: скоро на карте появится возможность поиска товаров и услуг по ключевым словам. А «Фонтанка» продолжает рассказывать читателям о жизни малого бизнеса в коронавирусных условиях.

«Честно говоря, мы из тех счастливчиков, кому повезло хорошо пережить первую волну, — рассказывает Артём Богданов, владелец магазина самокатов и беговелов. — Спад у нас 10% год к году. И то, потому что ленивые и бестолковые. Что будет дальше, покажет время».

У фирмы есть розничная точка и интернет-магазин. «Когда закрыли розницу, мы перекрыли вход в магазин столом и начали работать как пункт самовывоза. Как интернет-магазин продолжили отгружать заказы, — делится Артем. — Так как был сезон, и народ к нам ломился, не читая никаких предупреждений, получили шквал мата, двоек и колов в отзовиках, потому что не пускали людей в зал. А один товарищ настрочил за это на нас в пожарную и Роспотребнадзор! Приходил пожарный инспектор».