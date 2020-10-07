Одним менеджером станции «Мерседес» стало меньше. Петербуржцу предъявили хищение 20 млн у «СберЛизинг»

Интересную кражу вменило следствие сотруднику станции техобслуживания «Мерседес» в Петербурге — он подозревается в хищении запчастей у немецких же грузовиков. Сумма серьезная, а потерпевшая сторона — и того больше.

По информации «Фонтанки», к ночи 6 октября Главное следственное управление ГУ МВД задержало менеджера станции технического обслуживания грузовых автомобилей «Мерседес Бенц» в Санкт-Петербурге. Это совместное предприятие компаний «Мерседес» и КАМАЗ. С точки зрения сегодняшних силовых тенденций, Виктору Шабанову вменяется нетипичный состав. Не принятое чуть ли не на каждом углу «мошенничество в особо крупном размере», а «кража в особо крупном размере». Ущерб же, по версии следствия, равен 20 миллионам рублей.