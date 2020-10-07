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07.10.2020 12:54
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Польский регулятор оштрафовал «Газпром» почти на 600 млрд рублей из-за «Северного потока-2»

Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (Urząd ochrony konkurencji i konsumentów, UOKiK) наложило штраф на «Газпром» в размере 29 млрд злотых (594 млрд рублей, $ 7,54 млрд) из-за отсутствия разрешения на строительство «Северного потока-2». Информация об этом 7 октября появилась на сайте регулятора.

Управление также оштрафовало пять компаний — партнеров «Газпрома», участвовавших в строительстве газопровода на сумму более 234 млн злотых (4,8 млрд рублей, $ 60,84 млн). По решению регулятора компании обязаны расторгнуть контракты на финансирование «Северного потока-2».

Газопровод «Северный поток-2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе. На этой неделе флотилия для достройки газопровода начала собираться в Калининграде.

Оборонный бюджет США на 2020 год, подписанный президентом страны Дональдом Трампом в конце 2019 года, предусматривал введение санкций в отношении «Северного потока-2». После этого мир снова заговорил о санкциях в отношении газопровода после отравления оппозиционера Алексея Навального, в анализах которого немецкие и французские врачи нашли следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

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Комментарии (9)

262153701
С Днём рождения дедушка!..
Olen
Надо было штрафовать сразу на всю стоимость "Северного потока-2", чего мелочиться )
И тут сразу Engie, OMW, Shell, Uniper и Wintershall решат подарить глупым панам 5 млрд долларов и Газпром ещё 5 добавит.
Скорее Франция, Германия и Австрия "любезно" помогут панам закатать губы на чужой газ и трубу.
Kilrathi
Ну надо ж как-то придать законность желанию пограбить
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