FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
78.51р92.52р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 12:27
0
Печать

Водитель рейсового автобуса из Новгородской области в Петербург оштрафован за не проведенную дезинфекцию салона

Даже ссылка на пробки не помогла водителю рейсового автобуса из поселка Холм в Новгородской области в Петербург избежать ответственности за неисполнение коронавирусных требований.

Как сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов, Владимир Федоров вернулся из рейса 5 июня на автовокзал на Обводном около 11.30. И вместо того, чтобы провести, согласно требованиям правил «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обработку дезинфицирующим средством салона транспортного средства на конечном остановочном пункте, забрал пассажиров и отправился в обратную сторону.

Сам Федоров в судебном заседании подтвердил указанный факт, пояснив, что не успел произвести обработку из-за позднего прибытия в Петербург из-за пробок на дорогах.

Суд назначил ему штраф в размере 15 000 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний