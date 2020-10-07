Водитель рейсового автобуса из Новгородской области в Петербург оштрафован за не проведенную дезинфекцию салона

Даже ссылка на пробки не помогла водителю рейсового автобуса из поселка Холм в Новгородской области в Петербург избежать ответственности за неисполнение коронавирусных требований.



Как сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов, Владимир Федоров вернулся из рейса 5 июня на автовокзал на Обводном около 11.30. И вместо того, чтобы провести, согласно требованиям правил «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обработку дезинфицирующим средством салона транспортного средства на конечном остановочном пункте, забрал пассажиров и отправился в обратную сторону.

