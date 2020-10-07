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07.10.2020 12:20
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Просроченная сгущенка обошлась петербургскому поставщику в 2 с лишним миллиона рублей

Фирма из Петербурга поставила московской компании 18 тонн просроченной сгущенки. Деньги пришлось возвращать через суд.

Как сообщает 7 октября пресс-служба УФССП Петербурга, в Выборгский районный отдел судебных приставов поступил на исполнение исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Москвы. Согласно материалам дела, 27 ноября 2019 года столичное ООО «ММК» заключило договор с петербургским ООО «Виталина» на поставку однопроцентного сгущенного молока в количестве 18 650 кг. Компания перевела на счет поставщика стопроцентную предоплату, и вскоре товар был направлен напрямую на склад контрагента в Чувашию.

На складе выяснилось, что на момент поставки сгущенка уже была просрочена на 2 месяца. Об этом сообщили поставщику, но уплаченные деньги компания заказчику так и не вернула. Тогда московская фирма обратилась в суд.

Суд встал на сторону истца и постановил взыскать с петербургской компании задолженность по договору в размере 1 865 000 рублей, а также 135 000 рублей убытков и проценты за пользование чужими деньгами в размере 12 000 рублей. Пристав уведомил руководство компании о возбужденном исполнительном производстве, и всю сумму списали с расчетных счетов организации-должника.

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Комментарии (1)

hal9000
Нормальная сгущенка только у белорусов..и по-моему вроде как толи Белгородская толи Смоленская какая то ещё есть незапомнил..более менее...остальное что есть на рынке можно смело в утиль...это брак не сгущенка...
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