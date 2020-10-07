На Западном скоростном диаметре Петербурга утром 7 октября пришлось тушить автомобильный пожар. Машина вспыхнула прямо на пункте оплаты проезда.



Как сообщили в пресс-службе ГУ Петербурга, около 11:01 на 39-м километре ЗСД, на пункте оплаты, загорелся грузовой манипулятор Hyundai. В 11:31 пожарные ликвидировали открытое горение. У машины выгорела по всей площади кабина. Пострадавших нет.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что грузовик загорелся на пункте оплаты ЗСД около Белоострова. На кадрах с места ЧП видно, что горит между кабиной и кузовом, где расположен манипулятор.