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07.10.2020 12:03
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На пункте оплаты ЗСД у Белоострова полыхал грузовик

На Западном скоростном диаметре Петербурга утром 7 октября пришлось тушить автомобильный пожар. Машина вспыхнула прямо на пункте оплаты проезда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Петербурга, около 11:01 на 39-м километре ЗСД, на пункте оплаты, загорелся грузовой манипулятор Hyundai. В 11:31 пожарные ликвидировали открытое горение. У машины выгорела по всей площади кабина. Пострадавших нет.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что грузовик загорелся на пункте оплаты ЗСД около Белоострова. На кадрах с места ЧП видно, что горит между кабиной и кузовом, где расположен манипулятор.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» уточнили, что к настоящему моменту автомобиль уже потушили. Полосу, где произошел пожар, сразу закрыли, направили на место инспектора и начали тушить, затем прибыли сотрудники МЧС. Машина горела в средней полосе, поэтому оборудование не должно сильно задеть, но все будут проверять.

Трафик на ЗСД сейчас небольшой, поэтому затора из-за пожара не образовалось, добавили в МСС.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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