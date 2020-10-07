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07.10.2020 11:21
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У двух футболистов сборной России заподозрили коронавирус

Два подозрительных теста на коронавирус сдали футболисты сборной России. Как сообщили в пресс-службе национальной команды в среду, 7 октября, речь идет о Георгии Джикия и Гильерме.

«В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — заявили в сборной России.

Отметим, что в расположении сборной России сейчас находятся шестеро игроков «Зенита»: Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Артем Дзюба.

В ближайшее время россияне проведут три игры — товарищеский матч со Швецией (8 октября), а также матчи Лиги наций против Турции (11-го) и Венгрии (14-го).

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