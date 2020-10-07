Латвия отозвала посла из Минска

Посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис отозван в Ригу для консультаций, сообщил 7 октября глава МИД Эдгар Ринкевич в Twitter.
«В знак солидарности со своими коллегами из ЕС Латвия отзывает для консультаций своего посла в Белоруссии», — написал он.
Solidarizējoties ar Eiropas Savienības kolēģiem, Latvija uz konsultācijām atsauc Latvijas vēstnieku Baltkrievijā— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 7, 2020
Глава МИД Польши Збигнев Рау вечером 5 октября заявил в «Твиттере» о некоем «отзыве послов стран ЕС из Белоруссии». С его слов, Европейский Союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии. Для консультаций были отозваны послы Польши, Литвы, Германии и Эстонии.
Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.