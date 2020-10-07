«Зенит» включил в заявку Лигу чемпионов Вендела и Кузяева

Футбольный клуб «Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В список «B» вошли три игрока: полузащитники Леон Мусаев, Даниил Шамкин и защитник Данила Прохин.

В группе Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Петербуржцы стартуют с домашнего матча 20 октября против «Брюгге». С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Вендел и Кузяев подписали контракты с «Зенитом» всего сутки назад.