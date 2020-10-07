«Без маски вы будете подавать плохой пример другим». Собянин констатирует ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом

По его словам, из-за ухудшающейся ситуации власти вынуждены были попросить остаться дома пожилых людей и горожан, которые страдают хроническими заболеваниями. Также был приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, 30% сотрудников должны уйти на самоизоляцию.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону», — сообщил 7 октября Сергей Собяинин в своем блоге.

Собянин призвал переболевших коронавирусом также соблюдать ограничения. Градоначальник предупредил, что деление на «переболевших» и «не болевших» будет стимулировать черный рынок справок.

Он также указал, что пассажиры общественного транспорта должны использовать средства индивидуальной защиты. «Находясь без маски в метро или магазине, вы будете подавать плохой пример другим людям», — отметил мэр.

Собянин также заметил, что ученые пока слишком мало знают о COVID-19.

С начала пандемии в Москве выявили 311 559 заболевших коронавирусом.