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07.10.2020 09:16
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В Ялте локализовали пожар в военном санатории

МЧС РФ сообщает о том, что пожарным удалось локализовать возгорание в санатории Минобороны. Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.

Фото: МЧС РФ

«Пожар в санатории «Ялта» локализован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет», — рапортует МЧС.

Сейчас на месте проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар начался утром в среду между восьмым этажом и кровлей. Из здания самостоятельно вышли 300 человек.

Фото: МЧС РФ

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