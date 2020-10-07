300 человек прервали отпуск в санатории Минобороны «Ялта». Он горит
Крыша военного санатория в Крыму горит с утра 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, в многоэтажном здании на Севастопольской, 12, горит обшивка между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория министерства обороны «Ялта» на площади порядка 1000 кв.м.
Пожару присвоен второй номер сложности.
В Ялте пожар в районе Приморского парка #Ялта pic.twitter.com/QnHAablnz2— Imba (@Imba_epta) October 7, 2020
Из здания самостоятельно вышли 300 человек.
По предварительным данным пострадавших нет. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.