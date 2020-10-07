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07.10.2020 08:33
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300 человек прервали отпуск в санатории Минобороны «Ялта». Он горит

Крыша военного санатория в Крыму горит с утра 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, в многоэтажном здании на Севастопольской, 12, горит обшивка между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория министерства обороны «Ялта» на площади порядка 1000 кв.м.

Пожару присвоен второй номер сложности.

Из здания самостоятельно вышли 300 человек.

По предварительным данным пострадавших нет. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.

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