Митрополит Черногории госпитализирован с COVID-19

Митрополит Черногории и Приморья Амфилохий инфицирован коронавирусом, он отправлен из Цетинье на лечение в госпиталь в столице страны Подгорице, сообщает сербская гостелерадиокомпания РТС.

Сегодня около 14 часов в больнице «Данило Први» в Цетинье митрополит Амфилохий прошел обследование, глава Митрополии Черногория-Приморье пожаловался медперсоналу на то, что у него в предыдущие дни поднялась температура. Была проведена стандартная процедура - отбор проб, эпидемиологическое обследование, клиническое обследование и сканирование легких.