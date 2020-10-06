Митрополит Черногории госпитализирован с COVID-19
Митрополит Черногории и Приморья Амфилохий инфицирован коронавирусом, он отправлен из Цетинье на лечение в госпиталь в столице страны Подгорице, сообщает сербская гостелерадиокомпания РТС.
Сегодня около 14 часов в больнице «Данило Први» в Цетинье митрополит Амфилохий прошел обследование, глава Митрополии Черногория-Приморье пожаловался медперсоналу на то, что у него в предыдущие дни поднялась температура. Была проведена стандартная процедура - отбор проб, эпидемиологическое обследование, клиническое обследование и сканирование легких.
Тест на ковид подтвердил, что Амфилохийбыл заражен этим вирусом, поэтому именно по этим причинам его перевезли в столичную клинику.Врачи уверяют, что состояние митрополита стабильно