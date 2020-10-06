Глава Генштаба армии США отправился на карантин
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отправился на карантин после того, как коронавирус COVID-19 подтвердился у заместителя командующего Береговой охраны США Чарльза Рэя, сообщает телеканал CNN.
JUST IN: The top US general, Gen. Mark Milley, and several members of the Joint Chiefs of Staff are quarantining after a top Coast Guard official tested positive for coronavirus, several US defense officials say. https://t.co/WtIHD4HlgM— CNN International (@cnni) October 6, 2020
«Нам известно, что у заместителя коменданта Рэя положительный результат на COVID-19, и что он был в Пентагоне на прошлой неделе для встреч с другими высокопоставленными военными руководителями. Среди участников встречи были и другие начальники служб», - заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.
Милли продолжит выполнять свою работу в дистанционном формате. Взятые у него анализы на COVID-19 пока дали отрицательный результат.
По данным телеканала, помимо Милли, на карантин отправилось еще несколько членов Объединенного комитета штабов ВС США.