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06.10.2020 22:54
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Глава Генштаба армии США отправился на карантин

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отправился на карантин после того, как коронавирус COVID-19 подтвердился у заместителя командующего Береговой охраны США Чарльза Рэя, сообщает телеканал CNN.

«Нам известно, что у заместителя коменданта Рэя положительный результат на COVID-19, и что он был в Пентагоне на прошлой неделе для встреч с другими высокопоставленными военными руководителями. Среди участников встречи были и другие начальники служб», - заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

Милли продолжит выполнять свою работу в дистанционном формате. Взятые у него анализы на COVID-19 пока дали отрицательный результат.

По данным телеканала, помимо Милли, на карантин отправилось еще несколько членов Объединенного комитета штабов ВС США.

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Комментарии (2)

Bobr Dobr
Товарищи местечковые журналисты!
В США нет Генерального штаба!
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