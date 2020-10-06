ФАС: В России появится единый реестр госпреференций

В России появится единый реестр госпреференций, его будут формировать территориальные органы Федеральной антимонопольной службы совместно с центральным аппаратом службы. Он будет размещаться на сайте антимонопольного ведомства, Об этом заявил его руководитель Игорь Артемьев 6 октября.
Говоря о задачах службы в сфере тарифного регулирования, Игорь Артемьев отметил, что сейчас задача ФАС России — установить долгосрочные тарифы для всех регулируемых организаций на 5–10 лет по формуле «инфляция минус 0,1%».
«Тариф должен быть экономически обоснованным, мы внимательно следим за этим, исключая необоснованные траты из тарифных заявок компаний», — утверждает глава ведомства.
Также Артемьев заявил о подготовке так называемого «пятого цифрового антимонопольного пакета», он вскоре будет отпраправлен в правительство России на согласование. «Наш закон направлен прежде всего на противодействие ограничительным практикам транснациональных компаний, маркетплейсов и агрегаторов. В первую очередь стоит вопрос защиты российского сегмента рынка», — уточнил Игорь Артемьев.
Глава ФАС отметил, что законопроект учитывает произошедшие за последние годы изменения на рынках Некоторые стандартные категории антимонопольного регулирования не работают на появившихся цифровых рынках. Сейчас во многих случаях рыночная власть компании определяется не наличием большого количества товаров, а доступом к большим объемам данных.
«В нашем законе должны появиться дополнительные критерии, позволяющие отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ», — уточнил он.