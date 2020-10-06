ФАС: В России появится единый реестр госпреференций

В России появится единый реестр госпреференций, его будут формировать территориальные органы Федеральной антимонопольной службы совместно с центральным аппаратом службы. Он будет размещаться на сайте антимонопольного ведомства, Об этом заявил его руководитель Игорь Артемьев 6 октября.

Говоря о задачах службы в сфере тарифного регулирования, Игорь Артемьев отметил, что сейчас задача ФАС России — установить долгосрочные тарифы для всех регулируемых организаций на 5–10 лет по формуле «инфляция минус 0,1%».