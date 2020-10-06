Россия обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Сербией, Индией и Японией

Власти России прорабатывают вопрос открытия авиасообщения с Индией, Сербией и Японией. Об этом говорили на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Несмотря на то, что речь идёт о трёх конкретных странах, дата возобновления полётов в Индию, Сербию и Японию не называется. Решение пока не принято.

Россия была практически отрезана от других государств после закрытия авиасообщения в связи с пандемией в марте 2020 г. Лишь с августа началось медленное восстановление. Возобновились частично полёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.