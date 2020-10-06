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06.10.2020 20:13
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Россия обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Сербией, Индией и Японией

Власти России прорабатывают вопрос открытия авиасообщения с Индией, Сербией и Японией. Об этом говорили на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Несмотря на то, что речь идёт о трёх конкретных странах, дата возобновления полётов в Индию, Сербию и Японию не называется. Решение пока не принято.

Россия была практически отрезана от других государств после закрытия авиасообщения в связи с пандемией в марте 2020 г. Лишь с августа началось медленное восстановление. Возобновились частично полёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

Турция — одна из немногих стран, куда россияне могут полететь на отдых практически без ограничений, поэтом в сентябре на курортах Антальи каждый второй приезжий был из РФ.

Ранее также сообщалось, что российские авиакомпании получили новые разрешения на полеты из Петербурга в Германию и Испанию, но воспользоваться ими пока не смогут.

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