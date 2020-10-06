Новый «Айфон» с поддержкой 5G представят 13 октября

Apple анонсировала крупнейшую в году презентацию нового продукта — мероприятие со слоганом «Привет, скорость» состоится 13 октября.

По данным Bloomberg News, компания планирует показать четыре модернизированных iPhone с возможностью беспроводной связи 5G, улучшенными камерами, более быстрыми процессорами и более широким диапазоном размеров экрана.

Поддержка беспроводной связи 5G на новых iPhone12 поставит Apple в один ряд с последними предложениями от Samsung Electronics Co., Google и других.

