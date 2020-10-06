Новый «Айфон» с поддержкой 5G представят 13 октября
Apple анонсировала крупнейшую в году презентацию нового продукта — мероприятие со слоганом «Привет, скорость» состоится 13 октября.
По данным Bloomberg News, компания планирует показать четыре модернизированных iPhone с возможностью беспроводной связи 5G, улучшенными камерами, более быстрыми процессорами и более широким диапазоном размеров экрана.
Поддержка беспроводной связи 5G на новых iPhone12 поставит Apple в один ряд с последними предложениями от Samsung Electronics Co., Google и других.
Новая линейка также ознаменует самый большой размер экрана Apple за последние годы — это будут модели с экраном в 5,4 и 6,7 дюйма.
В сентябре компания представила новые iPad Air и планшет iPad восьмого поколения и часы Apple Watch с функцией измерения кислорода в крови.