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06.10.2020 19:06
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Российский детский фонд попал под крыло Путина и госсубсидии

Путин подписал указ о создании в России Фонда защиты детей. Он будет состоять из министерства и, формально, двух НКО.

Указ президент России подписал 6 октября. Полное название нового образования — Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей». Она состоит из Министерства просвещения с одной стороны, а со стороны общественных организаций из Российского детского фонда и Международной ассоциации детских фондов.

Фонд получит субсидии, их размер пока не назван, и помещения в Армянском переулке в Москве. Их, отметим, и так занимает Российский детский фонд. Высшим органом управления организации будет съезд, на котором, в том числе, должен быть определен его руководитель. Выбирать его Путин велел раз в пять лет.

Российский детский фонд — первая в России благотворительная организация, руководит ею писатель Альберт Лиханов со дня основания. Он же — президент Международной ассоциации детских фондов.

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