Российский детский фонд попал под крыло Путина и госсубсидии

Путин подписал указ о создании в России Фонда защиты детей. Он будет состоять из министерства и, формально, двух НКО.

Указ президент России подписал 6 октября. Полное название нового образования — Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей». Она состоит из Министерства просвещения с одной стороны, а со стороны общественных организаций из Российского детского фонда и Международной ассоциации детских фондов.

Фонд получит субсидии, их размер пока не назван, и помещения в Армянском переулке в Москве. Их, отметим, и так занимает Российский детский фонд. Высшим органом управления организации будет съезд, на котором, в том числе, должен быть определен его руководитель. Выбирать его Путин велел раз в пять лет.